مشاركات مميزة من مزارع الإمارات في ليوا للرطب





سجلت مسابقات الليمون «المحلي والمنوع» والمانجو «المحلي والمنوع» في مهرجان ليوا للرطب، مشاركات مميزة من إنتاج مزارع دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ بلغت كمية المشاركات أكثر من طن ضمن 4 أشواط.

وتستمر مسابقات وفعاليات المهرجان في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة حتى 24 يوليو الجاري وتحظى برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وبتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي.

وتوجت اللجنة المنظمة للمهرجان الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقات الليمون والمانجو، بحضور عبيد خلفان المزروعي مدير المهرجان، ومبارك علي القصيلي المنصوري مدير مزاينة الرطب في المهرجان.

وقال مبارك علي القصيلي المنصوري، مدير مزاينة الرطب في المهرجان: إن مسابقات الليمون والمانجو بأشواطها المحلية والمنوعة، شهدت مشاركات مميزة من كافة أنحاء الدولة، وزيادة في حجم المشاركة خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس اهتمام المزارعين وتوسع إنتاجهم.

وأسفرت النتائج في مسابقة «الليمون المحلي» عن فوز المزارع خالد سيف راشد الرايحي العليلي من فلج المعلا، بالمركز الأول، بينما حلت في المركز الثاني روضة عبيد سالم هياي المنصوري من سيح الخير، وفي المركز الثالث خميس سعيد محمد الكندي من الذيد، والمركز الرابع سالم عبدالله القايدي من مسافي، والمركز الخامس محمد علي مرشد المرر من مدينة زايد.

وفي مسابقة الليمون المنوع، حصد المركز الأول سعيد فاضل سعيد محمد الهاملي من الهرمية، وجاء في المركز الثاني شليويح مطر سيف حمدان المنصوري من مدينة زايد، وفي المركز الثالث محمد حمد سعيد حمد الكلباني من الظاهرة، وفي المركز الرابع سعيد عتيق محمد عطشان الهاملي «الرقيعة»، وفي المركز الخامس حميد راشد سالم الخاطري من مسافي.

وحاز على المركز الأول في مسابقة «المانجو المحلي» عبيد سالم عبيد الشهياري من مسافي، وعلى المركز الثاني جاءت فاطمة جمعة راشد بوقفل الياسي من الرحبة، وفي المركز الثالث محمد حروز الخنبولي الشحي من الباهية، وفي المركز الرابع مريم سعيد سليمان من مسافي، وفي المركز الخامس راشد محمد علي راشد الشهياري من السيجي.

وفي مسابقة «المانجو المنوع» نال المركز الأول أحمد محمد محمد علي الرميثي من الباهية، وجاء في المركز الثاني سيف صيح سالم طماش المنصوري من ربدان، وفي المركز الثالث حجي سلطان حجي سلطان القبيسي من مدينة أبوظبي، وفي المركز الرابع محمد راشد الشريقي المحرزي من مسافي، وفي المركز الخامس شيخة سيف حمد سيف المزروعي من مسافي.

ومن جهة أخرى تشارك أكاديمية الشعر التابعة للجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، في الدورة الـ18 من مهرجان ليوا للرطب، إذ تعرض الأكاديمية خلال مشاركتها مجموعة متميزة من إصداراتها أمام جمهور المهرجان والمهتمين بكتب الموروث الشعبي والشعر بشقيه النبطي والفصيح والنقد والأدب العربي بشكل عام.

وإلى ذلك تبدأ لجنة تحكيم مزاينة الرطب في مهرجان ليوا للرطب، يوم غد الأربعاء، استلام وتحكيم المشاركات في مزاينة رطب الخلاص «شوط مفتوح» والتي خصص لها 25 جائزة بقيمة 446 ألف درهم، ومزاينة رطب الخلاص لمزارع منطقة العين والتي خصص لها 25 جائزة بقيمة 446 ألف درهم، فيما سيتم الإعلان عن النتائج في اليوم التالي.

البيان