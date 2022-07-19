تامر حسني : 1.5 مليون مشاهد في ١١ يوم عرض لفيلم «بحبك»





أعلن الفنان تامر حسني عن حصد فيلمه الجديد «بحبك» رقمًا قياسيًا جديدًا باستقباله قرابة 1.5 مليون مشاهد، في ١١ يوم عرض، بكل الدول التي تقوم بعرض الفيلم في نفس التوقيت، وبذلك يكون «بحبك» أسرع فيلم ناطق باللغة العربية لتحقيق هذا الحدث الرقمي في تاريخ السينما العربية حسب ما أعلنه تامر حسني منتج العمل.

«بحبك» يعرض الآن في مصر، الإمارات، السعودية، الكويت، قطر، عمان، البحرين، المغرب، تونس، لبنان، سوريا، فلسطين، العراق، الأردن، الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا.

الفيلم من بطولة تامر حسني وهنا الزاهد وحمدي الميرغني وهدى المفتي، عمرو صحصاح، من تأليف واخراج وموسيقى تصويرية تامر حسني.

المصري اليوم