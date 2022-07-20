بابكر سلك يكتب: راجين الإتحاد..؟





*شفت لي صورة لمجموعة من المحترفين في صالة الوصول.

*قلت حولينا وماعلينا.

*وإن كان لابد .

*إن شاء الله أبو نضارة نظر ده مايكون جايينا.

*فقد يكون من استجلبه جابو على أساس أن الطشاش في بلد العمي شوف.

*وطبعاً نحنا نعيش قمة فقدان البصر.

*والبصيرة في أحايين كتيرة.

*فعلاً بلد العمي.

*مادام السماسرة وبمساعدة الجماجرة بجيبوا للبلد دي سنوياً محترفين ليدو مابقدروا يلعبوا.

*محترف لابس نضارة نظر؟.

*ماغريبة.

*قبل كده جبنا محترف عندو بواسير.

*ومرة في واحد رجعناهو على أساس عندو كبد وبائي.

*والغريبة في نفس الموسم سجلنا واحد سعران.

*والهلال جاب واحد أظنو عندو جدري القرود.

*الكورة كلها يتحكة .

*لكن أبو نضارة ده سالتكم بالله ختونا ليهو.

*إضاءة استاداتنا النظرو ستة على ستة مابشوف.

*تجيبوا لينا أعمش؟.

*ختونا الطشاش يرحمكم الله.

*وعلى السماسرة البحث عن حتة تانية ياكلوا منها.

*السماسرة ديل ماكفاهم شغل تذاكر البصات في العيد؟.

*تذكرة بسبعة.

*تلقى المكتب قافل والبص فاضي والتذاكر عند سمسار شانق طاقيتو.

*بخمسطاشر.

*يعني البطلع بيهو السمسار سيد البص مابطلع بيهو.

*وده السبب الحقيقي في إنهيار البلد دي.

*السمسرة.

*من ينتج لايستفيد قدر السمسار.

*كيلو الطماطم مثلاً يصل أتنين مليون.

*يطلع من المزارع بمية وعشرة.

*قول العتالة شالو خمسة.

*الدفار الرحل شال في الكيلو عشرة(منها اربعة لسمسار الشحن المسمي كومسنجي).

*يصل سوق بحري التكلفة مية خمسة وعشرين للكيلو.

*يدخلوا السماسرة.

*يوصلوهوا مليون وتسعمائة للكيلو.

*الزول البفرش وبقيل في الشمس يخت مية يطلع الكيلو للمستهلك اتنين مليون.

*المزارع شال مية وعشرة فيها عماله وجاز للري وكراتين للتعبئة.

*الدفار شال عشرة مخصوم منها حق السماسرة.

*العتالة خمسة.

*البفرش خت مية.

*يعني مجمل التكلفة بأرباح الدفار والبفرش والبعتل والبزرع بطلع الكيلو بميتين خمسة وعشرين.

*بصل المستهلك بألفين .

*الفرق مليون وسبعمائة وخمسين في الكيلو.

*ده بمشي للسمسار.

*عرفتوا البلد دي بالعها منو؟

*عليكم الله أبو نضارة ده ختونا ليهو.

*المهم.

*الخرطوم إشتكى.

*وقبلو بشهور الأمل إشتكى.

*وبسأل أهل المريخ.

*أنتوا راجيين الإتحاد؟.

*راجيين ناس معتصم وأسامة وهلم جرا ينصفوا الخرطوم والأمل؟.

*عندكم أمل؟.

*كان راجيين الشكوى دي.

*أخير تسجلوا أبو نضارة .

*طشاش أخير من عمى.

*أيها الناس.

*إن تنصروا الله ينصركم.

*أها .

*نجي لي شمارات والي الخرتوم.

*كان شفت يا والينا.

*البلد كلها قاينة بعصيها وسكاكينها.

*ملعون أبو الفكة الفتنة فينا.

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال للمواكب بجوا بدري قبل الموكب بستة ساعات ولفض الإشتباكات بتأخروا…..

وإلى لقاء.

سلك

صحيفة الانتباهة