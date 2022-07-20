بابكر سلك يكتب: راجين الإتحاد..؟
*شفت لي صورة لمجموعة من المحترفين في صالة الوصول.
*قلت حولينا وماعلينا.
*وإن كان لابد .
*إن شاء الله أبو نضارة نظر ده مايكون جايينا.
*فقد يكون من استجلبه جابو على أساس أن الطشاش في بلد العمي شوف.
*وطبعاً نحنا نعيش قمة فقدان البصر.
*والبصيرة في أحايين كتيرة.
*فعلاً بلد العمي.
*مادام السماسرة وبمساعدة الجماجرة بجيبوا للبلد دي سنوياً محترفين ليدو مابقدروا يلعبوا.
*محترف لابس نضارة نظر؟.
*ماغريبة.
*قبل كده جبنا محترف عندو بواسير.
*ومرة في واحد رجعناهو على أساس عندو كبد وبائي.
*والغريبة في نفس الموسم سجلنا واحد سعران.
*والهلال جاب واحد أظنو عندو جدري القرود.
*الكورة كلها يتحكة .
*لكن أبو نضارة ده سالتكم بالله ختونا ليهو.
*إضاءة استاداتنا النظرو ستة على ستة مابشوف.
*تجيبوا لينا أعمش؟.
*ختونا الطشاش يرحمكم الله.
*وعلى السماسرة البحث عن حتة تانية ياكلوا منها.
*السماسرة ديل ماكفاهم شغل تذاكر البصات في العيد؟.
*تذكرة بسبعة.
*تلقى المكتب قافل والبص فاضي والتذاكر عند سمسار شانق طاقيتو.
*بخمسطاشر.
*يعني البطلع بيهو السمسار سيد البص مابطلع بيهو.
*وده السبب الحقيقي في إنهيار البلد دي.
*السمسرة.
*من ينتج لايستفيد قدر السمسار.
*كيلو الطماطم مثلاً يصل أتنين مليون.
*يطلع من المزارع بمية وعشرة.
*قول العتالة شالو خمسة.
*الدفار الرحل شال في الكيلو عشرة(منها اربعة لسمسار الشحن المسمي كومسنجي).
*يصل سوق بحري التكلفة مية خمسة وعشرين للكيلو.
*يدخلوا السماسرة.
*يوصلوهوا مليون وتسعمائة للكيلو.
*الزول البفرش وبقيل في الشمس يخت مية يطلع الكيلو للمستهلك اتنين مليون.
*المزارع شال مية وعشرة فيها عماله وجاز للري وكراتين للتعبئة.
*الدفار شال عشرة مخصوم منها حق السماسرة.
*العتالة خمسة.
*البفرش خت مية.
*يعني مجمل التكلفة بأرباح الدفار والبفرش والبعتل والبزرع بطلع الكيلو بميتين خمسة وعشرين.
*بصل المستهلك بألفين .
*الفرق مليون وسبعمائة وخمسين في الكيلو.
*ده بمشي للسمسار.
*عرفتوا البلد دي بالعها منو؟
*عليكم الله أبو نضارة ده ختونا ليهو.
*المهم.
*الخرطوم إشتكى.
*وقبلو بشهور الأمل إشتكى.
*وبسأل أهل المريخ.
*أنتوا راجيين الإتحاد؟.
*راجيين ناس معتصم وأسامة وهلم جرا ينصفوا الخرطوم والأمل؟.
*عندكم أمل؟.
*كان راجيين الشكوى دي.
*أخير تسجلوا أبو نضارة .
*طشاش أخير من عمى.
*أيها الناس.
*إن تنصروا الله ينصركم.
*أها .
*نجي لي شمارات والي الخرتوم.
*كان شفت يا والينا.
*البلد كلها قاينة بعصيها وسكاكينها.
*ملعون أبو الفكة الفتنة فينا.
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال للمواكب بجوا بدري قبل الموكب بستة ساعات ولفض الإشتباكات بتأخروا…..
وإلى لقاء.
سلك
صحيفة الانتباهة