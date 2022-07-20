4 أنواع من الشخصيات السامة يجب تجنبها.. سيخرجون أسوأ ما فيك





الأشخاص السامون موجودون في كل مكان، ومعظمنا يعرف واحدًا أو اثنين على الأقل، فعليك النظر إلى دائرة الأصدقاء، وانتبه لزملائك، وشبكات علاقاتك، سوف تكتشفهم بسهولة، وهؤلاء الشخصيات قد يظهرون أسوأ ما فيك أو يثيرون التوتر والضغط والمشاكل غير الضرورية، لذا يستعرض اليوم السابع بعض الاشكال من الشخصيات السامة، حتى تتجنبها، في حياتك عموماً وفقاً لموقع “seema” كما يلي:

النرجسيون

النرجسيون هم الأشخاص الذين يبدأ عالمهم وينتهي بهم، لا يمكنهم التوقف عن الحديث عن أنفسهم في أي فرصة، هم أشخاص يستخدمون الآخرين لمصلحتهم، ويعاملون كل شخص آخر على أنه غير ذي صلة، بالإضافة إلى انهم مشغولون جدًا باحتياجاتهم ورغباتهم بحيث لا يعيرون أي اعتبار لبقية العالم.

السلبي للغاية

الشخصيات السلبية بشكل كبير، هؤلاء هم الأشخاص الذين يرون العالم دائمًا على أنه نصف كوب فارغ، يفترضون الأسوأ في الآخرين والعالم بشكل عام، لديهم المهارات لتحويل أي شيء إيجابي إلى سلبي، يجدون باستمرار أخطاء في كل موقف.

الحاسدون

أما الحاسدون فسلوكهم محبط للغاية لأنهم يصنعون كل شيء عن أنفسهم بمعنى أنهم إذا شاهدوا أحد في تقدم يطبقون هذا التقدم على حياتهم ويتمنون زوال النعم من الشخص الأخر، لم يعرفوا أبدًا كيف يكونون سعداء للآخرين، وذلك لأن نجاحك يجعلهم يركزون على عيوبهم، فعندما تخبرهم أنك حصلت على وظيفة جديدة أو منزل جديد أو تم قبولك في كلية الدراسات العليا، وسوف يأخذون الأخبار بطريقة ما ويقيسونها مقابل إنجازاتهم الخاصة، في الأساس يعتقد أن هؤلاء الناس يفتقرون إلى احترام الذات والثقة بالنفس، لكن ظاهريًا، يمكن أن يكونوا صاخبين وغير مستجيبين وغير متعاطفين.

محبي النميمة

أنا من أشد المؤمنين بعدم الثقة في الأشخاص الذين يتحدثون من وراء ظهور الآخرين، هذا النوع يستمد المتعة من مصائب الآخرين، بالإضافة إلى إنهم ينشرون الشائعات بنية خبيثة للتظاهر بالفهم العميق والصلات.

صحيفة اليوم السابع