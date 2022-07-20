الارصاد تتوقع إنخفاضا طفيفا في درجات الحرارة





توقعت الهيئة العامة للإرصاد الجوية إنخفاضا طفيفا في درجات الحرارة بشقيها الصغرى والعظمى في جميع أنحاء البلاد وأمطار متفرقة في الولايات خلال ال 24 ساعة القادمة .

أعلى درجة حرارة سجلت يوم أمس كانت 43 درجة في كل من عطبرة وكريمة وأدنى درجة حرارة سجلت في مدينة رشاد هي 17 درجة.

وتتوقع الهيئة أن أعلى درجة حرارة 44 في كل من دنقلا وكريمة وأدنى درجة حرارة متوقعة هي 19 درجة في كل من رشاد وزالنجي.

كما تنبأت بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في أجزاء متفرقة من ولايات الخرطوم، جنوب وغرب كردفان، شمال وشرق وجنوب دارفور.

وتنبأت أيضا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في أجزاء متفرقة من ولايات كسلا، القضارف، الجزيرة، سنار، النيل الأبيض، النيل الأزرق، شمال كردفان وغرب دارفور.

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