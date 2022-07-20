تامر حسني يرد على دعم تركي آل الشيخ لـ «بحبك»: «إشادتك تعني الكثير»





رد الفنان تامر حسني على دعم المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، لفيلم «بحبك»، وذلك بعدما قام بتوجيه رسالة له بأن يستمر في فنه، إذ وجه تامر الشكر لـ«تركي» في رد على البوست الأخير له.

وأضاف تامر حسني عبر «فيسبوك» أثناء رده على «تركي»: «ألف شكر معالي المستشار إشادتك المحترمة تعني لي الكثير، أنا لا التفت لغير الأسوياء فكرًا وقلبًا، وكل الشكر للجمهور الكريم اللي منحني بفضل الله شرف أعلى إيرادات في تاريخ السينما العربية بفيلم من تأليفي وموسيقى التصويرية وإخراجي مفيش مستحيل».

وكان المستشار تركي آل الشيخ وجه رسالة دعم لتامر حسني بعد فيلم بحبك قال فيها: «أصحاب لي شافوا فيلم تامر حسني الجديد بحبك وأعجبهم، وفرحت عندما علمت أنه من إخراجه وتأليفه، يجب علينا دعم المواهب في أفكارهم وتجاربهم».

وتابع: «هذا الشي موجود في السينما العالمية ومعروفة ولا يستغربونها، لكن عندنا للأسف تجد من يتريق أو يحاول إيجاد الأخطاء، استمر يا تامر ولا تلتفت للوراء فالطريق أمامك طويل ومليء بالإبداع إن شاء الله».

المصري اليوم