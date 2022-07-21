الارصاد: توقعات بان تحافظ درجات الحرارة بشقيها علي انخفاضها





توقعت الهيئة العامة للإرصاد الجوية اليوم أن تحافظ درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى على قيمها المنخفضة في جميع أنحاء البلاد ، وتوقعت أمطارا خفيفة الى متوسطة في أجزاء متفرقة من ولايات كسلا ، القضارف ، الجزيرة ، سنار، النيل الأبيض و النيل الأزرق . وتوقعت هطول أمطار متوسطة الى غزيرة في أجزاء متفرقة من ولايات شمال،جنوب ،غرب كردفان و دارفور الكبرى ، وسجلت البلاد أعلى درجة للحرارة 44 في دنقلا ، وأدنى درجة 18 في رشاد . وأوضحت هيئة الإرصاد أن من أهم معالم الطقس اليوم تعمق منخفض السودان الحراري ، ويمر الفاصل المداري شمال كسلا ، ماراً بعطبرة جنوب أبوحمد ، شمال الأبيض ، الفاشر والجنينة . كما توقعت الهيئة أمطار رعدية في الفاشر ، الجنينة ، النهود، نيالا ،رشاد ، الدمازين ، كادقلي وزالنجي ، الضعين وبابنوسة وأمطار متوسطة في كل من سنار والأبيض ، وتوقعت أن يكون الطقس غائماً جزئياً في كل من بورتسودان ،أبوحمد، شندي ،عطبرة ،دنقلا ، كريمة والخرطوم ،وصافي ومشمس في وادي حلفا ،حلايب وشلاتين ، وتوقعت أن يكون زخات خلال فترة الليل بمدن كسلا وحلفا الجديدة ،الدويم ،ودمدني ،القضارف ،كوستي، أبونعامة وأم بنين.

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