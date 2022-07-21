شاهد بالفيديو.. السودان| مشهد مثير يشد الأعصاب لجرف سيارة مُحملة بالركاب بوادي سيل جارف يقودها متهور يروح ضحيتها 10 أشخاص





أظهر مقطع فيديو مشهد مثير في طريق أبوجبيهة جنوبي كردفان، لجرف سيارة مُحملة بالركاب بوادي سيل جارف، نتيجة تهور السائق.

وقالت مصادر بأن الحادث، وقع بفلو قبيل غروب شمس أمس الأربعاء بخور مزلقان ود المليسة بمحلية قدير بولاية جنوب كردفان، وأسفر عن وفاة حوالي عشرة من المواطنين ونجاة آخرين بينهم سائق العربة.

وأظهر المقطع مشهداً مرعباً يشد الأعصاب، للسيارة وعليها أعداد كبيرة من الركاب وقد غمرتها مياه الوادي بأكملها.



وانتقد رواد التواصل الاجتماعي، السائق وتهوره بالمغامرة بأعداد من الأرواح والمخاطرة بهم..

أبوجبيهة: (كوش نيوز)