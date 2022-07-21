بالفيديو.. في مشهد غير مسبوق شاهد كيف تتساقط (رزم الفلوس) على عريس سوداني





في مشهد غير مسبوق، وثق مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، تساقط (رزم الفلوس) على عريس سوداني، على نحو مُدهش.

وأظهر المقطع العشرات من أصدقاء العريس، يلقون برزم الفلوس على صديقهم، في مشهد لافت، حصد آلاف التعليقات على وسائل التواصل.



وفيما امتدح البعض الحادثة باعتبارها من التقاليد مساهمة مع العريس في تكاليف الزواج، إلا البعض وصفها بالتبذير وعدم احترام النعمة، ويمكن أن تصل إلى العريس بشكل أفضل ولائق.

الخرطوم: (كوش نيوز)