السعودية: تصرفات مريبة لعاملة في كلية الطالبات بالمخواة.. تنكرت بـ”النقاب” لرش الأرض بمادة غريبة!





‏استنكر عدد من طالبات كلية العلوم والآداب بالمخواة تكرار التصرفات الغريبة من إحدى عاملات النظافة بمبنى الكلية، حيث وثقت طالبة مقطع فيديو للعاملة التي ارتدت “النقاب” داخل الحرم الجامعي لرش أرض مبنى الكلية بمادة مجهولة.

وفي التفاصيل، أكد عدد من طالبات كلية العلوم والآداب بالمخواة لـ “أخبار 24″، أن مقطع الفيديو وُثق خلال داومهن للفصل الصيفي، متسائلات عن سبب ارتداء العاملة للنقاب بين الطالبات ومنسوبات الكلية داخل الحرم الجامعي.

وأضفن، أن ارتداءها للنقاب يثير الشبهة خاصة مع ما تحاول فعله من ممارسات مشبوهة في الساحة الخاصة بشطر الطالبات بمبنى الكلية، مشيرين إلى أن العاملة عُرف عنها أنها عرضت على الطالبات العمل كعاملات منزليات خارج أوقات الدوام الرسمي للكلية.

من جهته أكد المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور ساري الزهراني لـ”أخبار 24″، أن جامعة الباحة اتّخذت كافة الإجراءات المعمول بها في كل ما يثير الاشتباه أو الريبة والشّك؛ لمعرفة دوافع السلوك الذي قامت به العاملة؛ وذلك تمهيداً للرفع إلى الجهات ذات العلاقة لاتخاذ ما تراه مناسباً.

تصرفات مريبة لعاملة في كلية الطالبات بـ #المخواة.. تنكرت بـ"النقاب" لرش الأرض بمادة غريبة!https://t.co/QIosz1xrB5 pic.twitter.com/KpMEg9N7jx — أخبار 24 – السعودية (@Akhbaar24) July 21, 2022

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