شاهد بالفيديو.. (مالكنا بتقديرك وطيبك) .. مواطن سعودي ينظم قصيدة في سوداني يعمل معه ويحكي مناسبتها





وثق قناة (الواقع) قصيدة مدح، نظمها مواطن سعودي، في سوداني يعمل معه بالمملكة، يدعى هاني محجوب.

وقال أبو حور الشهراني، أن مناسبة القصيدة أن عامله هاني طلب إجازة أيام وباء كورونا للذهاب إلى السودان، وانا أقدره واحترمه.

نظم فيه أبيات جاء فيها: قلت والله ما يصيبك إلا ما كتب لك والعمر فاني، ولورجعت ديرتك والله إلا نجيبك، ما انت سوداني ترى قلت لك شهراني، أنت مالكنا بتقدبرك وطيبك ما نتخلى عنك.



وأضاف أن الرجل مثل أخوي اعزه وأقدره لطيب أخلاقه.

الخرطوم: (كوش نيوز)