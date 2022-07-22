



• للقادمين إلي السودان من المملكة العربية السعودية عبر مطار الخرطوم قضية ..

• السلطات السودانية تشترط الحصول علي فحص الكرونا للدخول إلي البلاد عبر مطارنا المغلوب علي أمره ..

• الغريب أن الفحص يتم في السعودية ..يضطر المسافر إلي السودان اللهث وراء مراكز فحص كرونا للحصول علي النتيجة التي يتم رميها في سلة المهملات بمجرد الوصول إلي مطار الخرطوم ..

• يدفع المسافر إلي السودان 170 ريالاً سعودياً قيمة فحص كرونا ..يمكن لك الحصول علي النتيجة المطلوبة دون أخذ العينة ..والسبب أن الإجراء لايهم السلطات الصحية السعودية ..الإجراء تطلبه السلطات السودانية التي ترمي بالكرت في سلة المهملات وتذهب ملايين الريالات السعودية لخزينة المملكة .

• ببساطة ..لماذا لا تعكس سلطات مطار الخرطوم الفكرة ..أن يتم أخذ عينة الفحص ودفع الرسوم في مطار الخرطوم ..ويتم التواصل مع القادمين الذين تكون نتيجة فحصهم إيجابية ؟!

• بهذا التغيير البسيط تعود قيمة الفحص إلي جيب الحكومة السودانية المنهكة والمرهقة ..وبهذا التغيير ترمي الحكومة السودانية قيمة الفحص إلي حصّآلة البلاد وهي ذات الحكومة التي ترمي نتيجة الفحص السعودي إلي سلة المهملات بينما تذهب الريالات إلي الجيب السعودي الذي لايحتاج إلي ملايين ريالاتنا .. لكنه لايقول لا لقرار غريب من حكومة غريبة !!

عبد الماجد عبد الحميد

