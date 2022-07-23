دراسة غريبة عن المرأة.. ارفعي صوتك يراك الرجال أصغر سنا





لا شك أن المرأة تحب دائما أن تبدو أصغر سنا بشكل عام، وأمام الرجال بشكل خاص، فهل من سبيل إلى ذلك دون نفقات كبيرة أو عمليات تجميل؟

وتبين دراسة أجرتها جامعة فيينا، أن ”الأصوات المرتفعة لدى النساء تؤثر على كيفية تقييم وجوههن“، إذ يُنظر إلى وجوه النساء ذات الأصوات المرتفعة على أنها أصغر سنًا، حسبما أورد موقع ”نيوروساينس“.

واعتمد فريق الدراسة، بقيادة البروفيسور ”هيلموت ليدر“، على تقييم الرجال لسماعهم مقاطع فيديو لوجوه نساء، وسؤالهم عن ”تقييمهم“ لـ ”عمر“ و“جاذبية“ هؤلاء النساء.

وتعمد الفريق التلاعب بنبرة الصوت الخاصة بالنساء في مقاطع الفيديو، بحيث يشاهد الرجال المشاهدون نفس المقاطع مرتين، إحداهما بصوت أعلى قليلًا.

وكان الهدف من هكذا اختبار هو التحقق مما إذا كانت الاختلافات الدقيقة في طبقة الصوت لها تأثير على تقييم وجوه النساء، وما إذا كانت ”طبقة الصوت“ عنصرا فاعلا أو هامشيا في الحكم على النساء.

واتضح، بنتائج الدراسة، أن الصوت الأعلى يؤدي إلى تقييم وجوه النساء على أنهن أصغر، وهو ما علقت عليه المشاركة بفريق البحث ”كريستينا كرومفولز“ بقولها: ”هنا يبدو أن الصوت يلعب دورًا مهمًا لا يمكننا تجاهله“.

ومع ذلك، أثبتت الدراسة أن تأثير طبقة الصوت على تقييم وجوه النساء لا ينطبق على جميع التصنيفات الأخرى، بما فيها الحكم على ”جاذبية المرأة“.

وذكرت الدراسة أن الرجال الذين حكموا على النساء الأعلى صوتا بأنهن أصغر سنا، لم يحكموا بأنهن أكثر جاذبية وأنوثة. هنا يبدو أن الوجه يمثل عنصر الحسم في التقييم، وليس طبقة الصوت.

ومثلت تلك النتيجة مفاجأة لفريق البحث، وهو ما عبرت عنه ”كرومفولز“، قائلة: ”قد يشير هذا إلى أننا قد نحتاج إلى إعادة التفكير في المفاهيم النفسية الحالية وإفساح المجال أمام التفضيلات والاختلافات الفردية“.

ومن المقرر أن يستمر فريق البحث في اختبار الدور الذي تلعبه باقي الحواس المختلفة وخصائصها في تقييمات الجاذبية نحو النساء.

بوابة فيتو