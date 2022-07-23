شاهد بالفيديو.. شاب سوداني يقلّد أصوات الحيوانات على نحو مدهش يحصد آلاف التعليقات





حصد شاب سوداني يقلّد أصوات الحيوانات على نحو مدهش آلاف التعليقات على منصات التواصل الاجتماعي، وفق ما نقلت كوش نيوز.

وأظهر الشاب موهبة مدهشة في تقليد أصوات العديد من الحيوانات والطيور، مما أثار انتباه رواد التواصل الاجتماعي، لقدرته الماهرة في التحكم في طبقات صوته.



يذكر أن الطبقات الصوتية هي درجات تردد الصوت البشري عند الكلام والغناء، وقد صنفها الخبراء إلى أقسام وكلما كان تردد موجة الصوت الصادر أكبر كان الصوت أكثر حدة وأعلى طبقة لتكون النساء عادة أعلى طبقة من الرجال.

الخرطوم: (كوش نيوز)