ولي العهد لرئيس الوزراء اليوناني: ممتن للترحيب الحار وهذا يعني الكثير لي وللسعودية





أبدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، اعتزازه بالترحيب الذي تلقاها خلال استقباله في اليوم.

وقال ولي العهد لرئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس:” سعيد جدًا لوجودي في اليونان، وممتن جدا للترحيب الحار الذي يعني الكثير بالنسبة لي وللسعودية”. يذكر أن الديوان الملكي قد أعلن أن ولي العهد غادر المملكة لإجراء زيارة رسمية إلى كلا من اليونان وفرنسا.

ولي العهد لرئيس الوزراء اليوناني: سعيد جدا لوجودي في اليونان، وممتن جدا للترحيب الحار الذي يعني الكثير بالنسبة لي وللسعودية

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