السعودية.. القبض على رجلين وامرأة بعد اعتدائهما على مواطن في مشاجرة





باشرت وزارة الداخلية السعودية بلاغًا عن وقوع مشاجرة بين 3 أشخاص في أحد مناطق المملكة؛ حيث تبين أن المشاجرة بسبب حادث مروري قبل 4 أشهر.

وقالت وزارة الداخلية عبر حسابها على «سناب شات»، إنه تم القبض على المعتدين على المواطن وهم رجلان وامرأة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة وفق صحيفة عاجل.

وكان مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو يوثق اعتداء شخصين على أب رفقة عائلته في إحدى مناطق المملكة؛ حيث اشتبكا معه في ظل تواجد زوجته وأبنائه.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول وقوع المشاجرة وسط تدخلات من الزوجة للدفاع عن زوجها وصراخ للطفل الذي كان موجودًا حينها؛ حيث طالب رواد التواصل الاجتماعي بضرورة القبض على الشخصين الموجودين في مقطع الفيديو.

البيان