وزارة التعليم السعودية تعلن عن السلم المالي لرتبة “معلم ممارس”





كشفت وزارة التعليم السعودية عن السلم المالي لرتبة “معلم ممارس” والتي تتكون من خمس مستويات مالية.

وأوضحت الوزارة أن المعلمين والمعلمات المعينين على نظام التعاقد الرسمي في الوظائف التعليمية الجديدة سوف يتقاضون راتبًا شهريًا يقدر بـ7588 ريالًا في أول درجة على رتبة معلم ممارس ضمن لائحة الوظائف التعليمية الجديدة.

وتتكون رتبة معلم ممارس من خمسة مستويات مالية تشمل ست درجات للمستويات الأول والثاني والثالث والرابع، فيما يتكون المستوى الخامس والأخير من ثلاث درجات على أن ينتهي السلم المالي في الدرجة السابعة والعشرين وبراتب شهري يصل إلى 20037 ريالًا.

وفقاً لصحيفة عكاظ، بإمكان المعلم المعين على رتبة معلم ممارس الترقية إلى معلم متقدم بعد مضي ست سنوات حسب لائحة الوظائف التعليمية التي حلت مكان لائحة المستويات السابقة.

يذكر أن اللائحة الجديدة تضمنت أربع رتب للمعلمين والمعلمات هي: مساعد معلم ومعلم ممارس ومعلم متقدم ومعلم خبير.

البيان