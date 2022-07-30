مصر.. إطلاق سراح سبعة معتقلين بينهم صحفي مشهور وباحث بموجب عفو السيسي





صحفي وباحث يقضون أحكاما بالسجن في تهم تتعلق بالإرهاب، في أحدث خطوات الحكومة للتواصل مع المعارضة.

وتكافح إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الأزمة الاقتصادية المتصاعدة نتيجة الحرب في أوكرانيا، ذلك أن مصر، أكبر دول العالم العربي من حيث عدد السكان، تستورد معظم احتياجاتها من القمح من روسيا واوكرانيا.

وجاء إطلاق سراح الصحفي هشام فؤاد والباحث الأنثروبولوجي أحمد سمير يوم السبت بعد يوم من صدور عفو رئاسي عنهما وخمسة آخرين، بحسب وسائل إعلام حكومية.

وأطلق سراحهما من مجمع سجون طره بالقاهرة، وأظهرتهما صور جرى تداولها على الإنترنت وهما يعانقان أفراد أسرتيهما وأصدقائهما خارج السجن.

العربيه نت