بحيلة ذكية.. ترامب يستخدم زوجته الراحلة إيفانا لإعفاء ناديه من الضرائب





لجأ الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لحيلة ذكية من أجل إعفاء نادي الغولف الخاص به من الضرائب. وحرص ترامب على تخصيص مكانا من أرض نادي الجولف الخاص به إلى مقبرة لزوجته السابقة “إيفانا” التي توفيت في 14 يوليو الماضي.

وبرغم رؤية البعض لهذه الخطوة بمثابة تقدير من جانب ترامب لزوجته السابقة إلا أن منتقديه كشفوا عن مقصد آخر قد يكون لجأ إليها ترامب لتحقيق منفعة اقتصادية بالنسبة له. وأكد البعض أن وجود مقبرة إيفانا في أرض الجولف الخاص بترامب سييسمح للنادي بعدم دفع ضريبة على الأرض لأنها تعتبر الآن مقبرة، الأمر الذي جعل البعض يصف ترامب بأنه أكثر عبقرية أكثر من الملياردير إيلون ماسك الذي يعد أغني رجل في العالم.

مزمز