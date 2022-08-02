السعودية تنشئ هيئة لتسويق الاستثمار.. 6 أهداف





قراراً يقضي بإنشاء الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار.

ورأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.

قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح ووسائل إعلام رسمية نقلا عن قرار لمجلس الوزراء، إن السعودية وافقت على إنشاء هيئة لتشجيع الاستثمار في المملكة، وهو هدف رئيسي لبرنامج طموح للإصلاح الاقتصادي.

وقال الفالح في تغريدة على تويتر، إن الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار “ستكون داعما قويا لمنظومة الاستثمار في سعيها لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار بجذب وتنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية.”

وجذب استثمارات أجنبية من الأهداف الرئيسية في خطة السعودية “رؤية 2030” لتنويع اقتصاد أكبر مصًدر للنفط في العالم وتقليل اعتماده على إيرادات النفط والغاز.

ووفقا لما أعلنه برنامج التحول الوطني، فإن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء «الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار» تهدف إلى تحقيق التكامل والتعاون بين الجهات، والارتقاء بجميع الأعمال والخدمات ذات الصلة بتسويق الاستثمار، وتسويق السعودية لتكون وجهة استثمارية جاذبة في كافة القطاعات.

6 أهداف

وتتمثل أهداف الهيئة وفق صحيفة عكاظ، في تحقيق التكامل والتعاون بين الجهات والارتقاء بجميع الأعمال والخدمات ذات الصلة بتسويق الاستثمار،إدارة الهوية الوطنية الموحدة لتسويق الاستثمارات وجذبها إلى السعودية،إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بالتسويق محليا ودوليا للتعزيز من جاذبية الاستثمار في السعودية،إدارة منصة «استثمر في السعودية» الإلكترونية،تشجيع ودعم الشراكات المحققة لأهداف التنمية بين المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي،دعم أنشطة تسويق استثمارات السعودية.

وأكد وزير الاستثمار أن إنشاء الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار يهدف إلى تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية والارتقاء بجميع الخدمات والأعمال المرتبطة بتسويق الاستثمار والفرص الاستثمارية، ودعم الشراكات بين المستثمرين بما يعزز الاستثمارات المباشرة والنوعية في السعودية.

وأوضح أن الهيئة ستعمل على تسويق المملكة بصفتها وجهة جاذبة للاستثمارات إقليمياً وعالمياً، وإبراز الفرص الاستثمارية في القطاعات كافة، كما ستعمل على تعزيز وتوحيد الجهود المرتبطة بذلك في القطاعين العام والخاص.

وثمن المهندس الفالح اهتمام القيادة الرشيدة في تطوير البيئة الاستثمارية وتعزيز تنافسيتها، موضحاً أن إنشاء الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار يعد إحدى مبادرات الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، ومن شأنه الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية وتعزيز تنوع الاقتصاد الوطني.

وقالت وزارة الاستثمار الأسبوع الماضي إن الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع 9.5 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من هذا العام إلى حوالي ملياري دولار.

وتجاوز الاستثمار الأجنبي المباشر العام الماضي 72.3 مليار ريال (19.3 مليار دولار) مقابل 20.2 مليار دولار في 2020 بدعم من اتفاق قيمته 12.4 مليار دولار للعملاق النفطي أرامكو لبيع حصة في شبكته لخطوط أنابيب النفط.

وتهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، لاجتذاب أكثر ثلاثة مليارات دولار في استثمارات إلى الاقتصاد المحلي بحلول 2030، لجلب أكثر من 100 مليار دولار في استثمار أجنبي مباشر سنويا بحلول نهاية العقد الحالي.

وقالت وزارة الاستثمار في تغريدة على تويتر إن الهيئة الجديدة تهدف “لتحقيق التكامل والتعاون بين الجهات والارتقاء بجميع الأعمال والخدمات ذات الصلة بتسويق الاستثمار وتعزيز جاذبية الاستثمار في المملكة.”

يستعد اقتصاد السعودية لاحتلال صدارة العالم في 2022 كأعلى الاقتصادات نموا، وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي.

وأبقى الصندوق في تقريره السنوي (آفاق الاقتصاد العالمي للعام 2022) توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2022 عند 7.6%، مقارنةً بتوقعاته السابقة في أبريل/ نيسان الماضي، كمارفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام القادم 2023 بشكل طفيف أيضًا.

العربيه نت