رواج كبير للعسل التركي في السوق الأمريكية





زادت عائدات تركيا من صادرات عسل النحل، بنسبة 75%، خلال النصف الأول من العام الجاري، لتبلغ 23.8 مليون دولار.

جاء ذلك بحسب ما ذكره، الثلاثاء، الموقع الإخباري الرسمي “تي آر تي خبر”، نقلا عن وكيل رئيس مجلس المصدرين الأتراك، فكرت كيلجي.

كما حققت صادرات تركيا من المنسوجات والمواد الخام 6.8 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.

وأوضح كليجي أن “البلاد حققت صادرات في القطاع بقيمة 1.22 مليار دولار خلال يونيو/ حزيران الماضي”.

ولفت أن “القطاع سجل نموًا وزخمًا كبيرًا رغم أن المشاكل في بعض الأحيان بخصوص تأمين المواد الخام، وتقلبات الأسعار، والصعود والهبوط في الأسواق قد تؤثر سلبًا على المصدرين”.

عسل النحل

وبحسب بيانات أحصاها اتحاد المصدرين الأتراك، حول عائدات البلاد من العسل خلال الأشهر الستة الأولى من العام، بلغت كمية العسل المصدرّ خلال الفترة المذكورة 8 آلاف و892 طنا، ووصلت تلك الكميات أسواق 46 دولة حول العالم.

وحققت صادرات العسل خلال النصف الأول من العام الحالي، زيادة بنسبة 134% في الكمية، و75% في العائدات.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر استيرادا للعسل التركي، بواقع 7 ملايين و904 آلاف دولار، تلتها ألمانيا بـ 3 ملايين و640 ألف دولار، ثم إسبانيا بـ 3 ملايين و378 ألف دولار.

الصادرات التركية في 2021

يشار إلى أن إجمالي صادرات تركيا بلغ 225.4 مليار دولار خلال العام الماضي، بنمو 32.9%، مقارنة بالعام 2020.

وتراجع عجز التجارة الخارجية خلال 2021 بنسبة 7.8 بالمئة مقارنة مع عام 2020 ليبلغ 45.9 مليار دولار.

العربيه نت