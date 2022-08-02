السعودية تصدر قرارا بشأن المعتمرين من خارج المملكة





أصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية، قرارا جديدا بشأن المعتمرين القادمين من خارج السعودية.

وأوضحت الوزارة أنه لا يشترط تقديم فحص “بي سي آر” سلبي للمعتمرين القادمين من خارج المملكة.

وشددت الوزارة على اشتراط وجود تأمين لتغطية تكاليف العلاج من الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وأكدت أن مدة الإقامة للقادمين بتأشيرات العمرة هي 90 يوماً، وللمعتمر الحرية في التنقل بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع مدن السعودية، خلال فترة إقامته.

وتابعت: “يمكن للمعتمر قبل القدوم تصميم برنامج العمرة والتقدم بطلب إصدار تأشيرات العمرة من خلال المنصات الإلكترونية المعتمدة لخدمات العمرة للأفراد، وذلك من خلال زيارة الرابط التالي https://maqam.gds.haj.gov.sa/Home/OTAs”.

وأضافت أنه يمكن التعرف على اشتراطات العمرة على حسب دولة القدوم من خلال زيارة موقع الوزارة على الرابط التالي https://haj.gov.sa/ar/InternalPages/Umrah.

يذكر أنه لأداء العمرة يجب إصدار التصريح من تطبيق “اعتمرنا” بشرط عدم الإصابة أو المخالطة لمصاب بفيروس كورونا، في حين تم السماح لغير المحصنين بالصلاة في الحرمين وإصدار التصاريح من تطبيق “اعتمرنا” لأداء العمرة، بشرط عدم إصابتهم أو مخالطتهم لمصاب بفيروس كورونا.

العربيه نت