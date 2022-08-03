ارتفاع وفيات سيول اليمن إلى 45 شخصاً





ارتفع عدد ضحايا السيول في اليمن إلى 45 حالة وفاة بعد الإعلان عن مقتل 16 شخصاً خلال أمس الثلاثاء إلى جانب 29 آخرين كانوا قد لقوا حتفهم خلال الشهر الماضي، وسط تحذيرات من استمرار هطول الأمطار الغزيرة على مناطق المرتفعات وهضبة حضرموت وتمتد إلى محافظة المهرة.

وذكر الدفاع المدني أن 16 شخصاً لقوا حتفهم نتيجة السيول أو انهيارات جبلية أو صواعق رعدية حيث توفي 9 في محافظة حجة غربي البلاد كما قتل اثنان في محافظة صعدة ومثلهما في محافظة الجوف كما قتلت طفلتان بصاعقة رعدية في محافظة إب، وجرفت السيول شخصاً واحداً في محافظة ريمة.

وتوقعت النشرة الجوية للمركز الوطني للأرصاد في اليمن أنه من المتوقع استمرار هطول أمطار بعضها شديدة الغزارة يصاحبها الرعد وتساقط حبات البرد على صحاري وهضاب محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، البيضاء، أبين، مأرب والجوف. كما تمتد الأمطار غرباً نحو المحافظات الجبلية لحج، تعز، إب، الضالع، ريمة، ذمار، المحويت، صنعاء، حجة، عمران وصعدة.

وفي محافظة حضرموت ذكرت السلطات المحلية في وادي حضرموت أن قوات الجيش نجحت في إنقاذ 4 شبان في وادي ابن علي بمديرية شبام، كما تضرر عدد من المنازل في مديرية وادي العين وحورة وفي منطقة الخشعة وفي بعض قرى مديرية القطن.

البيان