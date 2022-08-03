بالفيديو : مكالمة هاتفيّة بين ترامب وصدام حسين





تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا قيل إنه “لاتصال جرى بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والرئيس العراقي الراحل صدام حسين”.

ويظهر في الفيديو دونالد ترامب يتحدث بالهاتف، ثم يُسمع صوت يشبه صوت صدام حسين وهو يقول: “رسالتي لأهل العراق الشرفاء، أنا عائد للعراق لمحاسبة من غدر بنا وبالعراقيين”. ونشر الفيديو تحت عنوان “صدام حسين على قيد الحياة، مكالمة هاتفية بين صدام حسين وترامب في 2022”. وأكدت وكالة “أ ف ب” أن الفيديو مركّب، مشيرة إلى أن التفتيش عن مشاهد منه أرشد إلى فيديو مشابه تماما من حيث الصورة منشور على مواقع إعلامية غربية في أغسطس 2018.

ويُظهر الفيديو في الحقيقة اتصالا بين ترامب ونظيره المكسيكي إنريكي بينيا نييتو في ذلك الحين، وقد عمد مروجو المقطع المزور إلى إبدال صوت الرئيس المكسيكي بصوت شبيه بصوت صدام حسين. وذكرت الوكالة الفرنسية أنه يمكن العثور على مقاطع مشابهة ينشرها شاب على مواقع التواصل مقلدا صوت صدام حسين بدقة. وأوضحت أنه نشر على صفحته على موقع “تيك تيوك” ما يوحي بأنه هو صاحب الصوت المشابه لصوت صدام في الفيديو مع ترامب