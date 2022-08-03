



وجود حميدتي في قمة السلطة في هذه المرحلة ضروري لسببين:

٢- إنه القادر على ضبط الأوضاع الملتهبة في دارفور بسبب تجربته الكثيفة في الحرب والسلام هناك ولأنه القادر بحكم عوامل كثيرة على التقريب بين مواطني الإقليم، والتقريب بينهم وبين مواطني بقية أقاليم السودان.

٢- وجوده يعطي الأمل بإصلاح جوهري لشكل الحكم الحالي وفي المستقبل.

بالطبع مشروع حميدتي نفسه بحتاج إلى إصلاحات ضرورية، ويحتاج هو شخصياً إلى اعادة ضبط اعداداته ليكون أكثر قدرة على لعب هذه الأدوار.

*أي محاولة لإقصائه عن المشهد* ستسبب ضرراً كبيراً لمشروع التغيير السياسي والإجتماعي والإقتصادي الذي أفرزه.

محمد عثمان ابراهيم

