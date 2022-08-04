هيثم مصطفى: تم اعادة تسجيلي في كشوفات نادي الهلال العظيم





اجد نفسي عاجزا عن التعبير عن شكري وعرفاني وامتناني لمجلس ادارة نادي الهلال ولجنته الثلاثية لاتاحتهم لي الفرصة لاعادة تسجيلي في كشوفات نادي الهلال العظيم لتكون بمثابة الختام المسك لحياتي الرياضية في النادي الذي انعم الله علي بان جعلني فردا في منظومته وجنديا من جنوده لعقدين من الزمان وسأظل كذلك ما بقي في العمر بقية ..

وبالرغم من انني لم اكن بعيدا عن النادي يوما الا ان اعادة تسجيلي وختم مسيرتي الرياضية به يعني عودتي لداري ووطني الصغير الذي قضيت به اجمل سنين عمري ..

والشكر موصول ومحفوف بمحبتي وتقديري لجمهور الهلال العظيم الذي كان ولا زال وسيظل مصدر قوة هذا النادي العريق ..

كما لا يفوتني توصيل الشكر الجزيل لمجموعة عودة تاريخ الذين ساندوني وظاهروني طوال مسيرتي الرياضية

فلكم مني جميعا ودي وتقديري وامتناني

هيثم مصطفى كرار