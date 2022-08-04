21 مليار دولار فائض الميزانية السعودية في الربع الثاني 2022





حققت فائضا في الربع الثاني من عام 2022 بلغ 77.9 مليار ريال (حوالي 21 مليار دولار)، بعد أن بلغت الإيرادات 370.36 مليار ريال (99 مليار دولار) مقابل مصروفات بلغت 292.46 مليار ريال (78 مليار دولار).

وبلغت قيمة الإيرادات غير النفطية 120 مليار ريال (32 مليار دولار) في الربع الثاني، إضافة إلى 10.2 مليار ريال، إيرادات الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية، و64 مليار ريال، إيرادات الضرائب على السلع والخدمات، 19 مليار ريال، ضرائب أخرى.

كما تجاوزت الإيرادات النفطية للسعودية الـ 250 مليار ريال (66.7 مليار دولار) في الربع الثاني.

ويعد الفائض المحقق في الربع الثاني 2022 هو أعلى فائض فصلي منذ أن بدأت وزارة المالية السعودية بالإعلان عن الميزانية بشكل ربعي منذ مطلع 2016 (أي منذ 6 سنوات).

سكاي نيوز