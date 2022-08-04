7 علامات تنذرك بأن هاتفك على وشك الانفجار





تتعرض الهواتف المحمولة للانفجار، وذلك بعدما تعطيك بطاريات الليثيوم في تلك الأجهزة تحذيرا قبل أن تنفجر وتجعل جهازك كالكرة النارية المشتعلة.

وحول 7 علامات تنذرك بأن الهواتف الذكية على وشك الانفجار:

تعرض الجهاز لأضرار جسيمة: ظهور انبعاجات أو تخبطات وثنايا في الغلاف الخارجي للهاتف، قد يكون مؤشرا رئيسيا لتلف البطارية أو تدهور المكونات الداخلية للجهاز.

عدم شحن الجهاز بشكل صحيح:قد لا تكون هذه علامة وشيكة على أن هاتفك الذكي أو الكمبيوتر المحمول أو أي أداة أخرى سوف تتعرض للانفجار.

ظهور تغييرات فى شكل الجهاز:قد تحدث تغييرات في شكل الهاتف الذكي كعلامة تحذيرية مسبقا قبل انفجار هاتفك الذكي، بما فى ذلك الشاشة البارزة أو الهيكل المنتفخ الذى قد يتسبب فى عدم استقرار الهاتف بسطح مستوٍ.

بدأ انفقاح بطارية الهاتف:يمكن أن تتضخم البطاريات القابلة لإعادة الشحن بشكل كبير عندما تكون معيبة ويمكن أن يؤدي ذلك إلى إخراج الشاشات من الهواتف الذكية وحتى ثني حالة أجهزة الكمبيوتر المحمولة وغيرها من الأدوات.

ارتفاع درجة حرارة الهاتف الذكي:يمكن أن ترتفع درجة حرارة الهاتف الذكي في بعض الأحيان، ولكن ارتفاع درجة حرارته باستمرار تعد هذه علامة تحذير كبيرة على أن شيئًا سيئا يمكن أن يحدث وشيكا.

الجهاز تنبعث منه رائحة كيماوية كريهة:في حال شممت رائحة كريهة صادرة من هاتفك الذكي، تعد هذه علامة تحذير أخرى على وشك انفجار هاتفك الذكي، قد لا تكون البطارية هي السبب الرئيسي لوجود هذه الرائحة.

الدخان:قد تكون هناك مشكلة بجهازك تتسبب في ظهور بعض الدخان من الهاتف والذي قد يكون دليلا على الحرارة الزائدة القادمة من الجهاز، ولكنه قد يكون أيضا علامة تحذيرية أخرى لتضرر الهاتف وأنه على وشك على الانفجار.

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