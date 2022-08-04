كورونا يأبى مغادرة بايدن.. الرئيس لا يزال مصابا





بين ضغوط السياسة ومشاغل البيت الأبيض، أبى فيروس كورونا مغادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد فحص جديد أجري له.

وقال كيفن أوكونور طبيب الرئيس الأمريكي، في مذكرة أصدرها البيت الأبيض، إن نتيجة اختبار كورونا جاءت إيجابية مرة أخرى اليوم الخميس.

لكن طبيب بايدن أكد أن الرئيس يشعر بأنه “بحالة جيدة للغاية”، وفقا لوكالة رويترز.

وأوضح أوكونور في المذكرة أن بايدن لا يزال يعاني من سعال “على فترات متباعدة جدا”، لكنه يتحسن، وسيبقى بايدن في العزل.

وظهر الرئيس جو بايدن، خلال توجيه كلمة، للشعب الأمريكي والعالم، أعلن فيها مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري قبل أيام.

كان الرئيس البالغ من العمر 79 عاما قد خرج من العزل يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي بعد أن ثبتت إصابته بكورونا لأول مرة في 21 يوليو/تموز الماضي.

وقد جاءت نتيجة اختباره إيجابية مرة أخرى يوم السبت فيما وصفه أوكونور بأنه حالة “ارتداد” لوحظت في نسبة صغيرة من المرضى الذين يتناولون الدواء المضاد للفيروسات باكسلوفيد.

والإثنين الماضي، أكد طبيب البيت الأبيض، أن اختبار بايدن للكشف عن كورونا جاء إيجابيا كما كان متوقعا، مضيفا أن الرئيس ما زال يشعر بأنه على ما يرام وسيواصل إجراءات العزل.

العربيه نت