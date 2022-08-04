



أصدر المركز الوطني للأرصاد الوطنية تنبيهًا بشأن نعرض منطقة المدينة المنورة لأمطار رعدية، ونشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

وأشار إلى أن المدن المتأثرة بالتنبيه هي كل من: العيص، وبدر، وينبع، وينبع النخل، وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة الثانية من صباح غدٍ الجمعة.

رياح وسحب رعدية على القصيم

كما نبَّه المركز إلى تعرض منطقة القصيم إلى رياح نشطة وسحب رعدية، تؤثر على مستويات الرؤية الأفقية.

ولفت إلى تأثر كل من: الرس، والفوارة، والنبهانية، ورياض الخبراء، وضرية، وعقلة الصقور.

وتستمر حالة التنبيه المذكورة حتى العاشرة من مساء اليوم الخميس.

أمطار رعدية على المدينة المنورة حتى صباح الغد – المواطن

أمطار على جازان

يذكر المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم، أن تشهد منطقة جازان هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة وتدنٍ للرؤية وتساقط للبرد وجريان للسيول.

تفاصيل الحالة:

وأوضح مركز الأرصاد أن الحالة تكون على محافظات الحرث، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وضمد، وصبيا، وأبوعريش، وأحد المسارحة، وصامطة، والطوال، وتكون أمطار رعدية على مدينة جازان ومحافظة جزر فرسان.

العربيه نت