قيادي بالمؤتمر الوطني: لأبد من إدارة حوار سوداني – سوداني جامع للتوافق والتراضي حول مستقبل السودان





الحوار السوداني

لأبد من إدارة حوار سوداني – سوداني جامع للتوافق والتراضي حول مستقبل السودان ، في كيفية إدارته وكيفية حل قضاياه ما يتعلق منها بالتعدد الحزبي في الممارسة والأداء الديمقراطي.

وكيفية تحول الحركات المسلحة لأحزاب سياسية وأن تساعد كل القوى تلك الحركات في التحول من حركات عسكرية إلى أحزاب سياسية.

من الضرورة بمكان بأن يجتمع كل الفاعلين السياسيين السودانيين تحت سقف واحد لدى طاولة مستديرة يترأسها شخصية وطنية مقبولة من الجميع للخروج ببرنامج وطني متفق عليه.

محمد السر مساعد

*قيادي بالمؤتمر الوطني