📌خالد نفى .. ولكن !!





نقلت المواقع أن المهندس خالد سلك قال ( إنه تلقى عدداً من الإتصالات تستفسر من تصريح منسوب له حول دور مشايخ الطرق الصوفية في السياسة، وذلك على خلفية مبادرة الشيخ الطيب الجد )

وأضاف في تغريدة على تويتر ( اؤكد أن هذا التصريح ملفق تماماً و إنني لم أدلي به في أي مكان كان )

خالد نفى .. لكن :

▪️ معظم جماعة خالد يهاجمون المبادرة ..

▪️ ومن بينهم كثر يهاجونها لأنها أتت من رجل دين ويقولون ذلك بصريح العبارة. ولهذا لم يكن التصريح مستغرباً .

▪️ تجنب خالد سلك التعليق سلباً أو إيجاباً على الهجمة القحاتية على المبادرة .

▪️ وتجنب تبيين موقفه من المبادرة مع أو ضد . وتجنب التأكيد على أحقية الشيخ الطيب الجد، وغيره من المشايخ، في طرح المبادرات .

▪️ وتجنب تبيين موقفه من شخص الشيخ الطيب الجد الذي يُفترَض أنه المتضرر الأول من التصريح المنفي ..

▪️ من الواضح أن المهندس خالد يخاطب قادة الصوفية الآخرين، وبينهم مشايخ قريبين من قحت، حتى لا يتضرر سياسياً عندما يظنون أنه يرفض ( دور مشايخ الطرق الصوفية – كل المشايخ – في السياسة )

▪️ النفي الذي يتأسس على موقف أصبل ضد ما نُقِل لا يكون هكذا .. هذا النفي بهذه الطريقة يحمل بين سطوره ما ينفيه، مع محاولة بائسة لتطمين بقية المشايخ، المرضي عنهم قحتياً، والمؤلفة قلوبهم، والمراد تحييدهم، والمراد إزالة غضبهم، والمراد تخفيف غضبهم، بهذا الترتيب، وليس من بينهم صاحب المبادرة الذي يهاجمه إعلام قحت ..

▪️ يحتاج الأمر إلى نفي من قحت بطريقة مؤسسية، وغير مدغمسة، عسى أن يقلل من أثر الهجمة من إعلام قحت على المبادرة وعلى أدوار المشائخ في السياسة ..

إبراهيم عثمان