



مقارنة فيديو أبرار بنكات محمد موسى وغيره من فرق الكوميديا غير سليم فالفيديو واضح جدا من أوله إلى آخره ، بينما نكات محمد موسى تعبر عن مناكفات ومناقرات بين مجموعات بينها ثقافة قبول المزاح والتندر المتبادل حتى في مجالسهم.

قبل سنوات أتت مجموعة من الشايقية لخطوبة إحدى بنات عمومتنا الجعليات ، وفي ختام الجلسة وبعد القبول والعشاء وعند الوداع إذا بوالد المخطوبة يستوقفهم ويقول لهم .. دقيقة أحكي ليكم الحكاية دي ، وتوقفوا جميعا ، وبدأ يحكي لهم نكتة عن الشايقية ، لا أذكرها ولكن لا أنسى كيف أنفجروا ضاحكين مقهقهين.

هكذا المزاح فاكهة المجالس يأتي في سياق القبول المتبادل والتنميطات التي لا تستبطن احتقارا.

كل قبائل الشريط النيلي من الحسانية في بحر أبيض حتى الحلفاويين أقصى الشمال هي قبائل تتقبل النكتة وتفهمها وبإمكاني بكل ثقة أن أقص لحلفاوي نكتة عن الحلفاويين وسيضحك إن لم يكن حقيقة فمجاملة من باب جبر الخواطر.

أما عن أبرار فلدى ظن وحس داخلي أن الدناقلة سيعفون إكراما لوالدها الذي معها ، فهل يحدث ذلك ؟

عسى ولعل.

#كمال_حامد 👓