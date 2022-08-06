قائمة أغنى 10 أثرياء في العالم.. مؤسس جوجل يفاجئ المخضرم “بافيت





شهدت قائمة أغنى 10 مليارديرات في العالم تغييرا جديدا هذا الأسبوع، بصعود الأمريكي سيرجي برين للمركز السابع متجاوزا وارن بافيت.

ووفقا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات حتى 6 أغسطس/آب 2022، ظل إيلون ماسك محتفظا بصدارة قائمة أغنى أغنياء العالم، تبعه جيف بيزوس، الذي استعاد مركزه الثاني خلال الأسبوع الماضي، وبقي الملياردير الفرنسي برنارد أرنو في المركز الثالث.

فيما جاء التغيير الجديد على القائمة بصعود سيرجي برين، مؤسس جوجل إلى المركز السابع على حساب رئيس شركة بيركشير هاثاواي المخضرم، وارن بافيت، الذي تراجع إلى المركز الثامن.

وجاءت قائمة أغنى 10 أثرياء في العالم كالتالي:

1- إيلون ماسك

جاء ماسك في المركز الأول لأغنياء العالم بصافي ثروة بلغت حوالي 254 مليار دولار مقابل 260 مليار دولار الأسبوع الماضي.

والملياردير الأمريكي الجنسية، تعود مصدر ثروته إلى شركتي Tesla وSpaceX.

2- جيف بيزوس

حافظ جيف بيزوس للأسبوع الثاني على المركز الثاني بقائمة أغنى أغنياء العالم بصافي ثروة بلغ حوالي 165 مليار دولار مقابل 159 مليار دولار، الأسبوع الماضي، وتعد شركة Amazon هي مصدر ثروة بيزوس.

3- برنارد أرنو

احتل برنارد أرنو المركز الثالث بقائمة أغنى 10 بالعالم، بصافي ثروة بلغ حوالي 145 مليار دولار، مقابل 146 مليار دولار، الأسبوع الماضي، ويعود مصدر ثروته إلى شركته LVMH.

4- غوتام أداني

جاء الملياردير الهندي غوتام أداني في المركز الرابع بقائمة أثرياء العالم بصافي ثروة بلغ حوالي 123 مليار دولار مقابل 118 مليار دولار، الأسبوع الماضي، ومصدر ثروته هي شركته Adani Group.

5- بيل جيتس

وظل بيل جيتس خامسا بثروة تصل إلى حوالي 118 مليار دولار، في 6 أغسطس/آب 2022، ومصدر ثروته يعود إلى شركة مايكروسوفت.

6- لاري بايج

احتل لاري بايج، مؤسس جوجل مع سيرجي برين، المركز السادس، بعد وصول ثروته إلى حوالي 106 مليارات دولار مقابل 105 مليارات دولار، الأسبوع الماضي.

7 – سيرجي برين

صعد سيرجي برين، مؤسس جوجل مع لاري بايج، إلى المركز السابع لهذا الأسبوع، حيث تصل ثروة برين إلى 102 مليار دولار مقابل 101 مليار دولار، الأسبوع الماضي.

8- وارن بافيت

تراجع وارن بافيت، رئيس شركة بيركشير هاثاواي، إلى المركز الثامن بعدما احتل المركز السابع الأسبوع الماضي، بثروة تقدر حاليًا بحوالي 102 مليار دولار مقابل 105 مليارات دولار، بالتصنيف الأخير للأسبوع الماضي.

9- ستيف بالمر

حافظ الملياردير الأمريكي، ستيف بالمر، الرئيس التنفيذي السابق بمايكروسوفت منذ يناير 2000 حتى فبراير 2014، والذي أصبح مليارديرا بواسطة امتلاك أسهم في مؤسسة تجارية دون أن يكون مؤسسا لها أو أحد أقربائه، على المركز التاسع في قائمة أغنى 10 أشخاص بالعالم بثروة تقدر بحوالي 99.3 مليار دولار مقابل 98.6 مليار دولار، الأسبوع الماضي.

10- لاري إليسون

وجاء الملياردير الأمريكي لاري إليسون، في المركز العاشر بصافي ثروة بلغت حوالي 96.1 مليار دولار مقابل 97.1 مليار دولار، الأسبوع الماضي.

ويمتلك إليسون نحو 35% في شركة البرمجيات العملاقة أوراكل كما أنه يرأس مجلس إدارتها ويشغل منصب كبير مسؤولي التكنولوجيا فيها، كما أنه كان قد ترك منصب الرئيس التنفيذي للشركة في 2014 بعد 37 عامًا من استمراره فيه.

انضم إليسون إلى مجلس إدارة تيسلا في ديسمبر/كانون الأول لعام 2018، بعد شراء 3 ملايين سهم من الشركة في وقت سابق من نفس العام.