ابراهيم عثمان: 📌حتى لا نظلمهم





الانصاف مطلوب حتى في حق الخصوم، وهناك تشويهات كثيرة لصورة حكومة قحت وأحزابها ومسؤوليها، ويجب تصحيحها، وهذه نماذج :

▪️ ليس صحيحاً أن قحت قد دافعت كثيراً عن العلمانية ..

– الصحيح إنها وعدت بتأجيلها، وعندما حكمت عملت على تطبيقها بلا دعاية كبيرة عدا تصريحات عبد البارئ وخالد سلك .

▪️ليس صحيحاً أن حزب الأمة القومي كان قد اعترض على علمنة القوانين ..

– الصحيح أنه كان منسجماً مع الحكومة ووزيره مفرح كان وزير دين مثالي لنظام علماني ..

▪️ ليس صحيحاً أن مفرح كان قد وضع على رأس أولويات وزارته البحث عن البوذيين والبهائيين ..

– الصحيح أن أولويته كانت البحث عن اليهود وعبدة الأحجار ( لإبراز التنوع الديني ) كما قال ..

▪️ ليس صحيحاً أن حزب الأمة كان يعترض على مناهج القراي جملةً ..

– الصحيح أنه كان يعترض على عداوة القراي للمهدية والحزب، وعلى انعكاس هذا على مناهجه.

▪️ ليس صحيحاً أن القراي قد خالف شيخه وقال بوجوب الصلوات الخمس مدى الحياة .

– الصحيح أنه قال في حالة اكتمال الحضور القلبي مع الله تعالى داخل الصلاة وخارجها لا تلزمك هذه الصلوات، وعليك مقابلة ربك تعالى لأخذ صلاتك الخاصة ..

▪️ ليس صحيحاً أن موظفي مكتب حمدوك الكثر كانوا يرهقون الميزانية .

– الصحيح أنهم كانوا يتلقون رواتبهم من الإتحاد الأوروبي ويرفعون تقاريرهم إليه ..

▪️ ليس صحيحاً أن حمدوك قد عرَّض فكرة استقدام البعثة الأممية لخطر التقليل كثيراً من صلاحيات البعثة بمخاطبة مجلس الأمن سراً لاستقدامها بصلاحيات كبيرة..

– الصحيح أنه تمكن عبر السرية من جعل البعثة أمراً واقعاً، وبعد انكشاف السر لم تخسر البعثة صلاحيات كثيرة ..

▪️ ليس صحيحاً أن حكومة قحت بعد إباحتها للخمور لغير المسلمين، قد أصدرت ما ينظم صناعة وتجارة وتعاطي ورسوم وضرائب ومواصفات الخمور ..

– الصحيح هو أنها تركت الأمر برمته للمجتمع حتى ينظمه كما يشاء

▪️ ليس صحيحاً أن ناشطات قحت قد طالبن في إحدى التظاهرات بتسمية مواليدهن من غير زواج بأسماء آبائهم ومطالبة الآباء بالإنفاق عليهم.

– الصحيح أنهن كن يعلمن صعوبة التعرف إلى الآباء بسبب تعدد العلاقات، ولهذا طالبن بتسميتهن بأسماء أمهاتهم ..

▪️ ليس صحيحاً أن حكومة قحت قد ضاعفت سعر الوقود ١٢٥ ضعفاً ..

– الصحيح أنها قررت تسعيره بالسعر العالمي مع هامش ربح للمستوردين وضرائب قليلة وهذا أدى لمضاعفته ١٢٢ ضعفاً فقط،

▪️ ليس صحيحاً أن قحت المركزي تردد عبارة ( عدا المؤتمر الوطني ) ..

– الصحيح أنها ترى في هذه العبارة مؤامرة لأنها لا تقصي الأحزاب خارج قحت و الطرق الصوفية والإدارات الأهلية والجماعات الدينية ..

ابراهيم عثمان