شاهد لحظة وفاة رجل أعمال سعودي على الهواء بالقاهرة





وفاة رجل الأعمال السعودي، محمد بن ناصر بن وزن آل مسعود القحطاني، في القاهرة أثناء إلقاء خطابه بالمؤتمر العربي الأفريقي لمكافحة التزييف بأحد الفنادق.

وفاة محمد القحطاني

وأظهر مقطع الفيديو المؤثر، لحظة سقوط رجل الأعمال السعودي، محمد القحطاني، أرضًا مغشيًّا عليه أثناء إلقاء كلمته بالمؤتمر، وكانت زوجته الدكتورة عائشة الجابري إلى جانبه، وهرول إليه طبيب الفندق وقام بعمل الإسعافات الأوليّة له لكن تبينت وفاته.

وشارك القحطاني في المؤتمر الذي تعقده الهيئة العربية الدولية لمكافحة التزوير والتزييف التابعة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية، وعدد من ممثلي الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية، وعدد من السفراء والشخصيات العربية.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمنشورات نعي محمد القحطاني، والدعاء له بالرحمة وحسن الخاتمة مع تعدد الروايات حول أعمال الخير التي كان يقوم بها فى حياته.

لحظة وفاة محمد القحطاني

ومحمد القحطاني، من مواليد السعودية، ويحمل الجنسية السعودية، ويقيم في الإمارات حضر الكثير من المؤتمرات العربية سواء كانت داخلية أو خارجية.

وتبين أن سبب وفاة محمد القحطاني هبوط حاد في الدورة الدموية في القلب، كما نعى الكثير من الشخصيات البارزة الشيخ بعد وفاته.