“سناب” تعتزم افتتاح مكتب في قطر





اتفاقية مع شركة التكنولوجيا الرقمية للتواصل الاجتماعي “سناب” لافتتاح مكتب لها في الدوحة.

وذكر المكتب في بيان، أن “الافتتاح يهدف إلى توسيع حضور الشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أنه يعكس التزامها بالعمل عن كثب مع الشركات وشركائها المحليين ودفع عجلة تطوير المشهد الرقمي في قطر”.

وحسب البيان: “ترى سناب من خلال ذلك فرصة كبيرة لدعم منظومة مطوري المحتوى في قطر وتسليط الضوء على أعمالهم وابتكاراتهم المتميزة”.

ونقل البيان عن مدير مكتب الاتصال الحكومي جاسم بن منصور بن جبر آل ثاني قوله: “يسعدنا أن نرحب بتأسيس شركة Snap Inc حضوراً لها في دولتنا لتساهم في إثراء وتنوع مشهد صناعة المحتوى هنا، ولتنضم إلى مصاف الشركات العالمية التي انتقت الدوحة مقراً لتوسعة أعمالها في المنطقة”.

و”سناب شات المتحدة” هي شركة أمريكية للكاميرات ووسائل التواصل الاجتماعي، تأسست في 16 سبتمبر/ أيلول 2011 ومقرها سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا، وفي 24 سبتمبر 2016، غيرت اسمها إلى “سناب المتحدة”.

العربيه نت