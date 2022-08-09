مؤشرات على نجاح الاستمطار الصناعي في السعودية





قال الأكاديمي والمختص بالبيئة فرحان الجعيدي: إن الاستمطار الصناعي حقق نجاحًا كبيرًا في استهداف السحب، خاصة وأن المواد المستخدمة صديقة للبيئة.

تقنية محفزة:

وتابع الجعيدي، في تصريحات إلى قناة الإخبارية، أنه يتم استخدام تقنية تشمل عمليات فيزيائية ميكانيكية وتضاف بعض المواد على السحب لزيادة التحفيز، وزيادة هطول الأمطار.

المرحلة الأولى والثانية:

ولفت إلى أن البرنامج الذي بدأته المملكة هو برنامج واعد وجيد، والنتائج التي لمسناها حتى الآن مؤشر لنجاح هذا البرنامج الذي يستمر لمدة 5 سنوات، حيث كانت المرحلة الأولى على الرياض والقصيم وحائل، واليوم المرحلة الثانية على المناطق الجنوبية الغربية وعسير والباحة وشمال من أجزاء منطقة مكة المكرمة.

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