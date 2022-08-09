



📌على وزن أفعل

▪️ أطول وأشهر، وربما أغتت، سردبة في #التاريخ هي سردبة #المؤتمر_الوطني ..

▪️ أجرأ الساسة على إعلان تبعيته للسفارات وسخريته من كلمات العمالة و #الخيانة والارتزاق هو #جعفر_حسن سفارات ..

▪️أشهر وأكبر تصاغر وكسير تلج في تاريخ #السودان، والأكثر فجاجةً وإثارة للغثيان، هو تصاغر وكسير تلج #كمال_عمر للقحاطة ..

▪️ أكثر زول شكَّاي ورمّاي لبلاهو على غيرو في تاريخ السياسة في السودان هو #حميدتي ..

▪️ أكثر المثقفين لولوةً وارتداءً لقناع الشخص المبدئي الأخلاقي المنصف هو #الحاج_وراق ..

▪️ أكثر #الصحفيين عجرفةً، وإيماناً بالغرب، وانبهاراً بالسفراء الأجانب، واستجداءً للاستعمار، وتقديماً للحلول التبسيطية الفطيرة هو #عثمان_ميرغني ..

▪️ (أدجل) الصحفيين وأكثرهم قدرة على الهروب من الحقائق الشاخصة أمامه هو أحمد يوسف التاي الذي قال إن علمانية حكومة قحت ومعاداتها للدين يقف وراءها #الكيزان بواسطة وزيرهم عبد نصر الدين البارئ !

▪️أكثر وزير اتهجم بالمنصب ولغاية الليلة ما مصدق إنو نالو هو الفرحان نصر الدين #مفرح ..

▪️ أكثر القحاطة ثرثرةً ووقوعاً في الفاولات هو #خالد_سلك .

▪️ أبرد وأدغل مسؤول في تاريخ السودان هو المؤسس/ أتاتورك السوداني .

▪️ ( أطيب ) #وزير_خارجية في تاريخ السودان هي الأستاذة أسماء محمد عبد الله .

▪️ ( أمهر) #حزب في توزيع البيض على أكثر من سلة هو #حزب_الأمة القومي ..

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.ابراهيم عثمان