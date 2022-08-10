حسن إسماعيل: ورشة (الطبلة)





– تقول الطرفة أن الشرطى سأل الرجل السكير عن بطاقته الشخصية فرد السكير ببقية وعى ( هى وينها الشخصية اليعملوا ليها بطاقة ) ؟؟؟

– المعلوم بداهةََ أن الدساتير هى تقنين قانونى للحالة السياسية التى يُتفق عليها بين المكونات السياسية المختلفة !! فنيفاشا مثلا بدأت حوارا ثم اتفاقا ثم دستورا …. فماهى حالة الإتفاق السياسى التى انتظمت الناس وتريد قحط أن تقننها بالدستور؟؟

– هؤلاء (الزلنطحيه) عندما توصلوا لاتفاق سياسى هش مع العساكر استعجلوا فى تقنينه بوثيقة رديئة اسموها بالدستورية وهم فى عجلتهم تلك نسوا الحركات المسلحة خارج تلكم الترتيبات وعندما عادت هذه الحركات للخرطوم قضمت تلكم الوريقات واسقطت خيمة حكم قحط على رأسها

– الآن وحفنة من قيادات قحط المختلفة مع الحزب الشيوعى ومع تجمع المهنيين ومع لجان المقاومة ومع العسكريين والمتصوفة والقبائل والإدارات الأهلية ثم هى ضد الأسرة وضد المساجد عقدت ورشة لصياغة إعلان دستورى عبر لجنة غير دستورية تمثل حفنة أخرى من البؤساء .. فأى (سَخَلِِ) مسكين خطف هؤلاء القوم عقله وأرادوا أن يديروا به شأن السياسة والدستور فى السودان ؟؟

– ثم أين تجيز قحط رؤيتها الدستورية تلك هل فى تقاطع باشدار ؟؟

– مساكين آل قحط كانوا يمتلكون( طبلة ) اسمها الثورة فسقطت منهم فى البحر وهم الآن لايمتلكون غير مفتاح تلكم الطبلة وهم فى حالة ذهول نفسى يظنون أن مفتاحهم اليتيم هذا يمكنه فتح كل المغاليق وسد كل الثغرات ولكن هيهات..

– اكثر ماتحتاجه بقايا قحط هذه الفترة هو الهدوء وأن تربط قالب ثلج على رأسها ثم تجلس لمعالج نفسى شعبى يقرا عليهم بركاكة ويتفل في جبينهم برفق ويتمتم ( ياعين ياعنية) !!

– ورشة شنو ودستور شنو ياااا قرع ودالعباس !!

حسن إسماعيل