(الصحة العالمية): (9) ملايين شخص ضحايا الاضطرابات العصبية سنويا





قالت منظمة الصحة العالمية إن واحدا من بين كل ثلاثة أشخاص سيصاب “في مرحلة ما من حياته” بنوع من الاضطرابات العصبية التي تعد السبب الرئيسي للإعاقة وثاني سبب رئيسي للوفاة..

جاء ذلك في ورقة نشرتها وكالة الصحة الأممية “الثلاثاء” بشأن تحسين الصحة العقلية طوال فترة الحياة.

وحسب الورقة : يموت نحو تسعة ملايين شخص، سنويا، بسبب الاضطرابات العصبية، بما في ذلك السكتة الدماغية والصداع النصفي والخرف والتهاب السحايا.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن صحة الدماغ مفهوم متطور تتم مناقشته بشكل متزايد ليس فقط في الأوساط الصحية، ولكن في المجتمع بأسره.

وتعرف المنظمة صحة الدماغ، بأنها حالة عمل الدماغ عبر المجالات المعرفية والحسية والاجتماعية والعاطفية والسلوكية والحركية، مما يسمح للشخص بإدراك إمكاناته الكاملة طوال فترة الحياة.

وقال الدكتور رين مينغوي، مساعد المدير العام للتغطية الصحية الشاملة / الأمراض المعدية وغير المعدية: “الدماغ هو إلى حد بعيد العضو الأكثر تعقيدا في جسم الإنسان، مما يسمح لنا بالإحساس والشعور والتفكير والتحرك والتفاعل مع العالم من حولنا وهو يساعد في تنظيم العديد من وظائف الجسم الأساسية والتأثير عليها، بما في ذلك وظائف القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي والغدد الصماء وأجهزة المناعة.

صحيفة الصيحة