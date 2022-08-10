استطلاع: نسبة تأييد بايدن تقفز إلى أعلى مستوى لها منذ شهرين





ارتفعت نسبة تأييد الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أعلى مستوى لها في شهرين، حسبما كشف استطلاع للرأي أجرته وكالة “رويترز” بالتعاون مع مؤسسة “إيبسوس”.

وارتفعت نسبة تأييد بايدن إلى 40%، بزيادة نقطتين مئويتين، في حين انخفض معدل رفض أدائه إلى 55%.

وأظهر الاستطلاع أن تأييد بايدن بين الديمقراطيين ارتفعت 9 نقاط عن الشهر الماضي إلى 78%، بينما أعرب 12% فقط من الجمهوريين عن تأييدهم لأدائه.

بلغت نسبة تأييد بايدن أدنى مستوى لها في مايو عند 36٪، وظلت عند أقل من 50٪ منذ أغسطس 2021.

العربيه نت