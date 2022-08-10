يتقدمهم إيلون ماسك بثروة فلكية.. فيديو أغنى 10 أثرياء بالعالم في 2022





شهدت قائمة أغنى 10 مليارديرات تغيرًا جديدًا، وفقًا لمؤشر “بلومبرج” للمليارديرات لهذا العام 2022، والذين يتقدمهم إيلون ماسك بثروة فلكية.

ونقلًا عن “بلومبرج”، نشرت مجلة “سيدتي” تقريرًا مصورًا رصدت فيه قائمة أغنى 10 مليارديرات في العالم الآن، وتضم القائمة من العاشر حتى الأول:

10-الملياردير الأمريكي لاري إليسون – 96.1 مليار دولار

لاري إليسون هو مؤسس شركة أوراكل العملاقة، وهي إحدى الشركات الكبرى في صناعة البرمجيات، وقد اشترى إليسون 98 في المائة من جزيرة لاناي في هاواي عام 2012.

9- الملياردير الأمريكي ستيف بالمر – 99.3 مليار دولار

ستيف بالمر هو الرئيس التنفيذي السابق بمايكروسوفت منذ عام 2000 حتى 2014، وانضم للعمل بالشركة منذ عام 1980.

8- الملياردير الأمريكي وارن بافيت – 102 مليار دولار

وارن بافيت هو رئيس مجلس إدارة شركة بيركشير هاثاواي، وهي شركة قابضة تدير عددًا من الشركات الفرعية.

7- الملياردير الأمريكي سيرجي براين – 102 مليار دولار

سيرجي براين عالم حاسوب روسي الأصل، أسس مع “لاري بيج” شركة جوجل، وهو مستثمر أيضًا في شركة سيارات تيسلا.

6- الملياردير الأمريكي لاري بيج – 106 مليار دولار

لاري بيج مؤسس جوجل مع زميله سيرجي براين، وقد شهدت ثروته زيادة قدرها 21 مليار دولار في عام 2021 فقط.

5- الملياردير الأمريكي بيل جيتس – 118 مليار دولار

يعود مصدر ثروة بيل جيتس إلى شركة مايكروسوفت، والتي أسسها عام 1975، وقد تطورت بعد ذلك إلى أن أصبحت أكبر شركة برمجيات حواسيب شخصية في العالم، وحصل بيل جيتس على لقب فوربس لأغنى شخص في العالم منذ عام 1995 حتى 2017، ما عدا الفترة منذ عام 2010 حتى 2013، حين تفوق عليه مؤسس شركة أمازون جيف بيزوس.

4- الملياردير الهندي غوتام عدني – 123 مليار دولار

غوتام عدني هو مؤسس مجموعة شركات “عدني” متعددة الجنسيات، التي تعمل في مجالات مختلفة، مثل الموارد واللوجستيات والطاقة والزراعة والدفاع، وتعد شركة “عدني للموانئ” أكبر مشغل خاص للموانئ في الهند، و غوتام عدني هو أغنى رجل في آسيا منذ مارس 2022.

3- الملياردير الفرنسي برنار أرنو – 145 مليار دولار

برنار أرنو هو مؤسس مجموعة “لويس فيتون” والرئيس التنفيذي لها، والتي تتكون من 70 علامة تجارية عالمية، مثل ديور وفيندي وسيفورا، وقد استحوذ “أرنو” على مجموعة بلموند للفنادق التي تملك 35 فندقا فاخرا.

2- الملياردير الأمريكي جيف بيزوس – 165 مليار دولار

جيف بيزوس هو مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أمازون، اختارته مجلة فوربس كأغنى رجل في التاريخ الحديث عام 2018، بعد أن قفزت ثروته الصافية إلى 150 مليار دولار، ولم تتوقف ثروته عن النمو خلال جائحة كورونا، إذ ارتفعت بمقدار 24 مليار دولار عام 2020.

1- الملياردير الأمريكي إيلون ماسك – 254 مليار دولار

إيلون ماسك هو رجل أعمال كندي حاصل على الجنسية الأمريكية، ومصدر ثروته هو شركتا “تيسلا وسبيس إكس”، هو أول شخص تتخطى ثروته 300 مليار دولار بالتاريخ، عندما قدر صافي ثروته بـ320.9 مليار دولار في أكتوبر عام 2021

مزمز