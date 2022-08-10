تبيان توفيق❤️: شجار نقابة القانونيين!! زُرع في قُرطبة وحُصِد في النقابة!!





ماحدث بدار المحاميين من شجار ليس بالشيء المستغرب!! فالمحامون الذين ينظمون ندوة الإطار الدستوري هم محامون ينتسبون لإحزاب قوى الحريه والتغير وليسوا محامو السودان بمعناه الصحيح إضافة لذلك نعلم جميعآ أن النقابات قد حُلت واللجان التسيريه أيضآ قد حُلت،، فمخالفة القانون من القانونين أنفسهم كان سبباً في إنتاج مثل هذه السلوكيات التي أورثتها قحت للمجتمع السياسي وإتخذتها سبيلاً ومنهجاً لتكميم الأفواه قبل اليوم فالذاكره حاضره لسنتين مضت ومانتج خلالها من تعدي على مؤتمر حزب المؤتمر الشعبي بصالة (قُرطبه)!!

الصحيح هو أن تخضع النقابات لقانون الإنتخاب الحُر المباشر فهذه هي العمليه الديمقراطيه الحقيقيه المرجوه والتي يتطلع لها الشعب السوداني بأن يرى التنافس والتبريكات من الخصوم وقبول الهزيمه والسعي نحو الإجتهاد القادم دون الكيل والرد بالمكيالين!! أما فولكر وكممثل للبعثه الأمييه قد إتضح بأنه ليس محايداً ولايعمل وفق المطلوب منه والمنصوص له بأن يكون وسيطاً ومُسهلاً لا أن يكون طرفاً في التخطيط لقيام نشاط لمجموعه مستأثره ضد مجموعه أخرى!!

ماحدث هو فتنه ومن أوجدها هو فولكر نفسه فهو من دعم المنشط ووفر له المال وفتح له الآفاق وأعطاه الحق في يحدد ميثاق دستوري ليُحكم به الشعب السوداني دون أن يكون بإجماع الكل من الشعب!!

تبيان توفيق ❤️