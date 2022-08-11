آبي أحمد يدعو السودان ومصر للحوار بشأن “سد النهضة”





دعا رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، كلا من مصر والسودان إلى مواصلة الحوار بشأن سد النهضة. وذلك بعد وقتٍ قليل من إعلان إثيوبيا رسمياً بدء تشغيل التوربين الثاني لسد النهضة.

وقالت هيئة البث الإثيوبية، إن التوربين الثاني في سد النهضة بدأ في توليد الطاقة الكهربائية. وذكرت إذاعة (فانا) الإثيوبية، أن مراسم تشغيل التوربين الثاني جرت بحضور كبار المسؤولين الحكوميين.

وأضافت أن “الوحدة التاسعة” بالسد ستبدأ إنتاج الكهرباء بطاقة (270) ميغاواط، مشيرة إلى أن الوحدة العاشرة تولد حالياً نفس القدر ليصبح الإجمالي (540) ميغاواط.

وأعلن آبي أحمد، من موقع سد النهضة الإثيوبي، تدشين الملء الثالث لبحيرة السد من منطقة قوبا بإقليم بني شنقول قمز بغرب إثيوبيا.

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن رئيس الوزراء قوله، إن بلاده “ليس لديها نية لإلحاق الضرر بدول المصب ولا تريد سوى تلبية احتياجاتها من الطاقة الكهربائية”. وأضافت الوكالة أن آبي أحمد دعا مصر والسودان إلى التفاوض من أجل تسوية القضايا العالقة المتصلة بالسد.

وأضاف أنه تمت تعبئة (22) مليار متر مكعب من المياه في بحيرة سد النهضة من غير إلحاق الضرر بدول المصب- بحسب تعبيره.

صحيفة الصيحة