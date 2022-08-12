السعودية ترفع الحظر المؤقت على استيراد البيض ولحوم الدواجن والأبقار والأغنام من 3 دول





أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء رفع الحظر المؤقت على استيراد بيض المائدة ولحوم الدواجن والأبقار والأغنام من 3 دول.

وكشفت الهيئة، في تعميمات أصدرتها مؤخرا، عن رفع الحظر المؤقت المفروض على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من الكويت، ومناطق “Mayenee” و”Landes” و”Pyrenees-Atlantiques” و”Cher-et-Loir” و”Dordogne” بفرنسا.

وأضافت أنها اتخذت هذا القرار بناءً على تقرير المنظمة العالمية لصحة الحيوان، الذي يفيد بالسيطرة على مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة في المناطق.

وأفادت الهيئة بصدور قرار برفع الحظر المؤقت المفروض على استيراد لحوم الأبقار والأغنام من كازاخستان، وذلك بعد ورود تقارير تفيد بالسيطرة على مرض الحمى القلاعية في كازاخستان وعدم تسجيل تفشٍ جديد للمرض فيها.

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