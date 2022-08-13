أردوغان: نعمل على تأمين إمدادات الطاقة في تركيا





أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، أن حكومته تعمل على تأمين إمدادات الطاقة في البلاد.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في ولاية تشوروم وسط تركيا، على هامش افتتاح مجموعة من المشاريع الخدمية.

وقال أردوغان: “نعمل منذ الساعة على تنفيذ دراسات استراتيجية تضمن أمن إمدادات الطاقة في تركيا”.

وأشار إلى أن الحكومة ستواصل تقديم الخدمات في جميع المحافظات البالغة 81 في مختلف أنحاء تركيا.

وأوضح أنه سيفتتح في تشوروم اليوم 78 مشروعا ومَعلما بتكلفة قدرها 3 مليارات و263 مليون ليرة تركية (الدولار يعادل نحو 17.93 ليرة).

في سياق آخر، قال أردوغان إنه “مثلما لا نسمح للتنظيمات الإرهابية بالتنفس داخل حدودنا، فإننا نسحق رؤوس الإرهابيين خارج حدودنا لتجفيف مستنقع الإرهاب”.

العربيه نت