السعودية: تأدية (العُمرة) مُتاحة بجميع أنواع التأشيرات





أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، إتاحة إمكانية تأدية العُمرة للحاصلين على جميع أنواع التأشيرات والقادمين من جميع دول العالم بغرض السياحة والزيارة، وأوضحت وزارة الحج والعمرة السعودية أنها تشمل القادمين للمملكة من الحاصلين على تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ودول الشنغن وذلك أثناء إقامتهم بالمملكة.

وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن ذلك يأتي في إطار الجهود المبذولة لتسهيل إجراءات وصول المُعتمرين لتأدية نُسك العمرة وتقديم كل الخدمات بجودة عالية وإثراء تجربة المُعتمرين الثقافية والدينية وفقاً لمستهدفات برامج رؤية المملكة 2030م.

صحيفة الصيحة