🔥تقابة الجد تبدد الظلام 8/2022





🔥تقابة الجد تبدد الظلام ٨/ ٢٠٢٢

🔥اصابت مبادرة نداء السودان كثيرين بالدهشة والاستغراب من ولوج هذا الشيخ الوقور المتبتل بحار السياسية وصراعاتها واختلافاتها وأساليبها المخادعة الماكرة. وقد زهد عن الدنيا وانزوي عن بهارجها وانقطع للعبادة..

🔥الطبيعة لا تعرف الفراغ فقد افتقدت الساحة السياسية السودانية جرارق السياسية واقطابها الاربعة.. الترابي والصادق ونقد بالموت والميرغني بضعف الشيخوخة.. وغاب معهم كثير من اعوانهم وفاعلين ومفكرين أفذاذ.

🔥فشل الحكومة او عدم رغبتها في إيجاد سند لها وذراع سياسي فاعل ومقبول.. كشف ظهرها للعوادي وأضعف ادائها وجعلها معزولة تنتاشها المؤامرات ويستهزئ بها الصبية والمأجورين.. وتعطلت عجلة الانتاج والمسير..

🔥الوضع الاقتصادي السئ الذي ورثته الثورة واصل في التردي والانحدار .. وتردت معه الصحة والتعليم والخدمة المدنيه.. وتضاعفت تكلفة المنتجات وأسعارها بدرجة اقعدت وأعجزت..

🔥فتح ضعف الدولة وانعدام المساندين الأبواب مشرعة للمخابرات والمؤامرات وشراء الذمم وتمرير الاجندات.. التي استفادت من الفقر والعوز الذي تفشي وغطت مظلته اغلب المواطنين..

🔥انعدم الأمن وتفشت الجريمة المنظمة وغير المنظمة، وأحرقت نارها والاسعار الجميع، وتأثرت بها المدن والمدارس والجوامع والكنائس والخلاوي والمسيد.. وأوشك السودان ان يحترق.. وبلغت حرارة اللهيب حتي المنقطعين عن الدنيا

🔥عندما بلغت انعدام الأمن والطعام.. سورة قريش.. تحرك الطيب الجد وخيرون معه، تلافيا للموقف..

🔥فجوهر الدين يلزم عمل الصالحات، وما لايتم الواجب الا به فهو واجب.. والنذارة فعل المرسلين.. والذكر يوقد البصيرة وطول العمر يعجم التجارب ويزيد الحكمة ويمكن مع التعامل الرشيد مع كل المتغيرات.

🔥نجح النداء وتبارك السعي في المرحلة الأولي بالتداعي نحو المبادرة وتوسيع دايرة مباركتها وعقد المائدة المستديرة التي جمعت اغلب الفاعلين من احزاب ومنظمات مدنية وشباب وإدارة أهلية وأعيان وممثلين لكيانات وسفراء دول ومنظمات دولية ورموز شعبية..

🔥تبقت المرحلة الأهم وهي اظهار قوة تأييدها بالحشد الشعبي بجميع مكوناته حول مخرجاتها .. وكسب تأييد منظمات أفريقية وعالمية.. ثم دعمها بالمبادرين والمشاركين والمؤيدين وحتي المعنيين.. ورعايتها لتنفذ كاملا واقعا ملموسا..

🔥فان وُفِّقُوا وتم ذلك وتوافقوا علي موعد الانتخابات.. يكون السودان الجريح قد بدا أولي خطواته علي المسار الصحيح.. لتبدأ خطوات الترتيب ووقف التردي والإصلاح..

🔥والله ينصر بقدرته من يشاء بما يشاء وبجنود قد لاترونها..

⚾️والسسسلام

🖍بروف حسن خليفة عثمان