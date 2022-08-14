تباً لك يا Volker Perthes
تباً لك يا Volker Perthes
دي تمانية حقائق يا فولكر لا إنت ولا واحد من قحاطتك يقدر ينكرها :
▪️ دي لجنة تسيير ما نقابة محامين ..
▪️ مشكلة بمحاصصة حزبية ما بانتخابات ..
▪️ جهات كثيرة ما مشمولة بالمحاصصة دي وبعضها قال الكلام دا داخل الورشة خليك من الما دعوهم أصلاً …
▪️ تخطت المدة القانونية للجان التسيير ..
▪️ ليها قريب تلاتة سنين زايغة من انتخابات النقابة ..
▪️ غير معترف بها من المؤسسات النقابية الإفريقية والعربية والدولية ..
▪️ محلولة بواسطة السلطة الحاكمة .. يعني زيها وزي المؤتمر الوطني القلت ما بتتعامل معاهو لأنو محلول ..
▪️ الشئ العملتو دا هي ذااااتها سمتو ورشة ما حوار شامل زي ما قلت انت .
تباً لك ولأتباعك يا فولكر ..
ملحوظة :
( تباً ) معناها دعاء بالخيبة والخسران للخطط الخبيثة للخواجة فولكر .. طبعاً في ناس زي الحاج وراق متعودين على الفتنة ( عشان ما نقول كلمة تانية أدق) ممكن يقولو دي عبارة إرهابية ..
إبراهيم عثمان