



تباً لك يا Volker Perthes

دي تمانية حقائق يا فولكر لا إنت ولا واحد من قحاطتك يقدر ينكرها :

▪️ دي لجنة تسيير ما نقابة محامين ..

▪️ مشكلة بمحاصصة حزبية ما بانتخابات ..

▪️ جهات كثيرة ما مشمولة بالمحاصصة دي وبعضها قال الكلام دا داخل الورشة خليك من الما دعوهم أصلاً …

▪️ تخطت المدة القانونية للجان التسيير ..

▪️ ليها قريب تلاتة سنين زايغة من انتخابات النقابة ..

▪️ غير معترف بها من المؤسسات النقابية الإفريقية والعربية والدولية ..

▪️ محلولة بواسطة السلطة الحاكمة .. يعني زيها وزي المؤتمر الوطني القلت ما بتتعامل معاهو لأنو محلول ..

▪️ الشئ العملتو دا هي ذااااتها سمتو ورشة ما حوار شامل زي ما قلت انت .

تباً لك ولأتباعك يا فولكر ..

ملحوظة :

( تباً ) معناها دعاء بالخيبة والخسران للخطط الخبيثة للخواجة فولكر .. طبعاً في ناس زي الحاج وراق متعودين على الفتنة ( عشان ما نقول كلمة تانية أدق) ممكن يقولو دي عبارة إرهابية ..

إبراهيم عثمان